العتيبي اشهر قصاصي الاثر الى رحمة الله

الخليج - خالد الهديبي

انتقل إلى رحمة الله تعالى اول امس الجمعة اشهر قصاصي الأثر على مستوى الخليج العربي غايب بن عويزب ابن مقينع العتيبي، عن عمر يناهز الثمانين عاماً، قضى منها قرابة ستة عقود في خدمة الأمن في منطقة الرياض خاصة وبقية مناطق المملكة . وقد اديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة ظهر امس السبت في محافظة عفيف.

واشتهر “ابن عويزب” ببراعته في تقفي الأثر والكشف عن الأنساب، ودقة ملاحظته، حيث أسهم في فك غموض الكثير من الوقائع الجنائية التي وقعت في مناطق مختلفة من المملكة، ولم يقتصر في ذلك على تحديد الجاني؛ بل كان يستطيع تحديد لون وجنس الجاني والعلامة الفارقة إن وجدت وكذلك المركبات حتى وإن بدل الجاني عجلاتها.

يذكر أن الراحل، التحق رسمياً بهذه الخدمة في الدولة منذ عهد الملك فيصل – رحمه الله – بعد أن نجح في كشف غموض إحدى الجرائم الجنائية، ومن ثم تم تعيينه بعدها من الملك فيصل قصاصاً للأثر في إمارة منطقة الرياض بمحافظة عفيف .