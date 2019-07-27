دبي - بواسطة محمد فارس سلسلة مراجعات حلول المنزل الذكي (2): قفل المنزل الذكي Yale Assure Connected by August © Tech World قدمت بواسطة

سلسلة جديدة نقدمها حول حلول المنزل الذكي الجزء الثاني مع قفل المنزل الذكي Yale Assure بتقنية ذكية من شركة August.

تعكف جميع الشركات التقنية الكبرى حاليا، مثل أبل وأمازون وجوجل، على جعل تقنيات المنزل الذكي في متناول الجميع من خلال جعل أنظمة التشغيل الخاصة بها ومساعداتها الشخصية متوافقة بشكل متسع وبسيط مع عدد كبير من أجهزة وملحقات المنزل الذكي. الشركات المنتجة للملحقات المنزلية الذكية هي الأخرى تعمل حاليا بالأساس على تقديم منتجات وحلول سهلة التركيب والتزامن مع أنظمة الهاتف المحمول واسعة الانتشار، بحيث يهدف الجميع في نهاية المطاف إلى وضع المستخدم في مقعد التحكم في تحويل منزله الى منزل ذكي دون الحاجة إلى التعاقد مع شركات خارجية لتنصيب تلك الحلو الذكية وهو ما كان في الماضي يجعل التكلفة الاجمالية لهذة الحلول مرتفعة للغاية.

يعد القفل الذكي Yale Assure واحداً من تلك الحلول سهلة التركيب والضبط والتي تقدم في نفس الوقت باقة كبيرة من المزايا والإمكانات التي لم تكن بالماضي متاحة للمستخدم المنزلي التقليدي. بعد تجربة هذا القفل الذكي، سنقدم هذة المراجعة في صورة أسئلة وأجوبة لتعرف من خلالها من هو أفضل من يناسبه الحصول على قفل منزل ذكي وما تقدمه هذه المنتجات من مميزات إلى منزلك.

ما هو القفل الذكي Yale Assure ؟ وما هي تقنية August ؟

تختص شركة Yale منذ عقود طويلة بتقديم أقفال الأبواب الرقمية والتي تستخدم بصمة اليد أو الأرقام السرية لفتح وغلق أبواب المساكن أو الغرف كبديل عن المفاتيح التقليدية سهلة النسخ. تتعاون الشركة مع شركة تقنية أخرى هي August لإضافة ميزات التحكم عن بعد عبر الإنترنت والتوافق مع أنظمة التحكم الذكية والمساعدات الصوتية وأنظمة الهاتف المحمول إلى سلسلة الأقفال الإلكترونية Assure connected by august.

ما هي المميزات التي تحصل عليها مع القفل الذكي المتصل بالإنترنت ؟

التخلص كليا من المفاتيح التقليدية سهلة النسخ، والتحكم بأبواب منزلك من خلال كود سري، هاتفك المحمول، أو بالأوامر الصوتية.

يستطيع القفل التعرف على شخصية كل من قام بدخول المنزل أو الخروج منه عن طريق تعين رقم سري خاص بكل شخص أو من خلال الهاتف المحمول الخاص بكل شخص قام بالدخول أو الخروج من المنزل. تستطيع الحصول على تقارير يومية أو فورية بهوية من قام بالدخول أو الخروج، وكذلك تستطيع من خلال التطبيق الخاص بالنظام معرفة الأشخاص المتواجدون بالمنزل حيث يقوم النظام بتسجيل هوية كل من قام بالدخول ولم يخرج بعد

يمكنك تعيين رقم سري مؤقت يسمح لشخص محدد بالدخول والخروج لفترة محددة، عدة ساعات أو أيام، ويتوقف بعدها الكود السري عن العمل تلقائيا.

يمكنك ضبط القفل الإلكتروني بحيث لا تحتاج إلى استخدام يديك لفتح الباب حيث يمكن ضبطه ليتم فتح الباب تلقائيا فور اقتراب الهاتف الخاص بك منه أو باستخدام الأوامر الصوتية عبر المساعد الصوتي Siri, Amazon Alexa أو .Google Assistant

يمكنك في أي لحظة معرفة اذا ما كان باب منزلك مفتوح أم مغلق، واذا ما كان آخر شخص دخل المنزل قد غادره أم لا، وكذلك من قام بدخول المنزل والخروج منه خلال اليوم مع زمن الدخول والخروج.

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من هو أكثر من يمكنه الاستفادة من هذا النظام الإلكتروني ؟

بشكل عام كل ما زاد عدد من يقيمون في منزلك، كلما أصبح وجود نظام الكتروني من هذا النوع أكثر قيمة وأكثر سهولة وفائدة في الاستخدام، حيث يتيح لك تحكم أفضل في من يدخل أو يخرج من المنزل وكذلك أمان أكثر في معرفة وضع منزلك

الشركات والملاك ممن يقومون بتأجير العقارات والوحدات المصيفية والساحلية، ويتيح النظام لهؤلاء مميزات تجعل سعره ضئيلا للغاية أمام ما يحصلون عليه من مميزات وما سيقومون بتوفيره من نفقات هائلة حيث يمكن لهؤلاء اتاحة الدفع عبر الانترنت وغيرها من خدمات الدفع عن بعد لعملائهم من المستأجرين ومن ثم منح هؤلاء المستأجرين صلاحية الدخول الى الوحدة طوال فترة الإيجار فقط دون الحاجة الى تسليم أو تسلم المفاتيح وكذلك دون قلق حول أمان استخدام تلك المفاتيح، بالاضافة الى امكانية التحقق دائما عبر تطبيق الهاتف من أي مكان من حالة اغلاق أبواب الوحدة بإحكام.

هل يمكن تركيب النظام بسهولة وما الذي يحتاج اليه لتشغيله ؟

يتوقف الأمر بالاساس على نوعية القفل التقليدي الموجود بالفعل أو الذي تم تجهيز باب المنزل لاستقباله، حيث يتوافق قفل Yale Assure مع الفتحات الدائرية بالأساس وان كان من الممكن ضبط الباب ببعض التعديلات البسيطة لاستقباله. إذا كان الباب لديك يمتلك تلك الفتحات الدائرية الخاصة بأقفال الأبواب فلن تستغرق عملية التركيب سوى دقائق معدودة، ولن تحتاج لمجهود يذكر.

تحتاج أيضا إلى اتصال بالانترنت في منزلك، وستقوم بعدها بتفعيل حسابك الخاص بخدمة August. بشكل عام تجربة التركيب سهلة، بسيطة، وسريعة.

كم يبلغ سعر النظام وما هو الانطباع النهائي عنه ؟

تبلغ تكلفة هذا الاصدار من القفل الذكي Yale Assure SL YRD256 بكل مكوناته وما تحتاج إليه لتشغيله 300 دولار أمريكي، ولكن الشركة نفسها تطرح اصدارات اخرى مختلفة تتباين أسعارها بوجود لوحة أرقام فعلية بالقفل مقارنة بشاشة تعمل باللمس في هذا الاصدار وتتوافر تلك الاصدارات بسعر اقل بمقدار 100 دولار تقريبا عن هذة النسخة.

التدوينة سلسلة مراجعات حلول المنزل الذكي (2): قفل المنزل الذكي Yale Assure Connected by August ظهرت أولاً على عالم التقنية.