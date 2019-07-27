شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألمانيا الاتحادية السابق يحضر مراسم تأبين السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت سفارة ألمانيا الاتحادية فى تونس، نقلا عن وزارة خارجية بلادها، أن الرئيس الاتحادى السابق، يؤاخيم جاوك، سيحضر مراسم تأبين رئيس تونس الراحل الباجى قايد السبسى.

وأضافت السفارة، فى بيان نشرته وكالة تونس للأنباء الأفريقية، نسخة منه، أن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك - فالتر شتاينماير، أصدر بيانا عقب إعلان وفاة السبسى جاء فيه "أتقدم إليكم وإلى الشعب التونسى باسمى وباسم مواطنى بلادى بأحر التعازى القلبية وأصدق المواساة بوفاة الرئيس الباجى قائد السبسى".

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واعتبر شتاينماير أن تونس تخسر بوفاة قايد السبسى "رجل دولة عظيم الشأن كرس سنوات طويلة من حياته من أجل التطور السياسى فى بلاده ووضع أسسا محورية له"، مضيفا أنه، وبفضل أفعاله المسئولة، كما أنه ساهم أيضا بشكل حاسم فى التحول الديمقراطى والاجتماعى فى تونس.

وكان الرئيس التونسى قايد السبسى لفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى العسكرى بالعاصمة عن عمر ناهز 93 عاما بعد أزمة صحية، وتقام بعد قليل جنازة وطنية كبرى بمقبرة الجلاز، يؤمنها الجيش الوطنى لتوديع الرئيس الراحل الذى نقل جثمانه إلى قصر قرطاج فى وقت سابق يوم الجمعة.