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الان تتابع تشافيز أسطورة الملاكمة يتعرض لسرقة مسلحة في المكسيك والان مع التفاصيل
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وضعوا المسدس في رأسه
مكسيكو سيتي - وكالات - الخليج 365
قال خوليو سيزار تشافيز، أسطورة الملاكمة المكسيكية، إنه تعرض لسرقة تحت تهديد السلاح في مكسيكو سيتي، أمس الجمعة، وانتقد العنف المتزايد في عاصمة بلاده.
وكتب تشافيز، البالغ عمره 57 عاما، على تويتر: “كنت الآن ضحية حادث سرقة بعد توجيه المسدس نحو رأسي وانتزاع ساعتي وسلسلتي. يمكن أن تضيع حياة الإنسان في لحظة”.
وأضاف: “الافتقار للأمان في مكسيكو سيتي يكفي لكي يذرف المرء بالدموع”.
ولم يوضح تشافيز المزيد من التفاصيل باستثناء تعرض مرافق له للسرقة أيضا.
وطلب مكتب الادعاء العام في المكسيك، عبر تويتر، من تشافيز بأن يتواصل مع السلطات للإبلاغ عن هذا الحادث.
وسبق لتشافيز الفوز ببطولة العالم في ثلاثة أوزان مختلفة ويعد على نطاق واسع من أبرز الملاكمين في تاريخ المكسيك.
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