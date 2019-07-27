فلكية جدة: عودة «نجوم الجوزاء» إلى سماء السعودية والوطن العربي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

أفاد المهندس ماجد ابوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي في هذا الوقت من السنه أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار “اورايون” أو الجوزاء لترصد في السماء بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

حيث يمكن رؤية هذه المجموعة النجمية بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم .

Advertisements

مجموعه نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل ، والعديد في ذلك الوقت يلاحظها بسهولة بسبب مظهرها المميز.

ولكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجرا ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها والنجوم الثلاثة تشير نحو الأعلى .

وايضا يمكن ملاحظة نجم الدبران ألمع نجم ضمن مجوعة نجوم الثور إلى جانب عنقود نجوم الثريا.