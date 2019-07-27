مستشار أردوغان يهاجم السعودية والإمارات بقوة ويصف الأمر بـ"الخيانة الكبرى"

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© Sputnik . Fuad Safarov
وأضاف: "نقولها بصراحة إن كل من يوافق على صفقة القرن سيتعرض لمحاكمة التاريخ حتى بعد موته، ونطالب حكام الإمارات والسعودية بوقف دعمهم لصفقة القرن وإسرائيل.
وبشأن العلاقات التركية مع السعودية والإمارات، قال أقطاي: "يصعب علنيا فهم ذلك، مع أننا لا نضمر الشر لأحد من العرب والمسلمين، ونريد التعاون مع الجميع، دون التدخل في شؤون الغير، وما نزال نمد أيدينا للجميع لمصلحة المسلمين". وتابع: "يبدو أن النموذج التركي الذي ألهم الربيع العربي أخاف الإمارات والسعودية، مع أننا لم ندعم الربيع العربي، بل أيدناه فقط وساندنا الشعوب العربية الساعية لتحقيق الحرية والديمقراطية، لكننا لم نحرك أحدا في الإمارات والسعودية، ومع ذلك فإنهم يخافون من امتداد عثماني متخيل جديد في المنطقة، مع أنه لا يوجد لدينا طموح لذلك".
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