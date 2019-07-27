دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تنمو ببطء وتضيف 5 ملايين مستخدم نشط مع 37$ مليون صافي أرباح

نتائج تويتر المالية في الربع الثاني من 2019 تشهد نموًا بطيئًا في عداد المستخدمين مع تحقيق أرباح بقيمة 37$ مليون.

أعلنت شركة تويتر عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وقد شهدت نموًا في المستخدمين اليومين بنحو 5 ملايين.

وشهد تقرير الشركة المالي للربع المنصرم وصول عدد المستخدمين اليوميين إلى 139 مليون مقارنة مع 134 خلال الربع الأول من هذا العام، وتجدر الإشارة هنا أن الشركة تقوم بحساب عدد مستخدميها النشطين ليس من خلال الحسابات الفعالة بشكل عام بل من خلال الحسابات التي تظهر لها الإعلانات – بمعنى أن العدد اليومي الإجمالي ربما يزيد عن ذلك. فيما لم تعلن الشركة عن عدد المستخدمين الشهريين كونها توقفت عن ذلك منذ فترة.

أما بالحديث عن الأرباح، فقد استطاعت إيرادات اجمالية بقيمة 841$ مليون كان منها 76$ مليون كدخل تشغيلي، فيما جاءت قيمة صافي الأرباح من الربع المنصرم 37$ مليون.

وتعتبر هذه النتائج جيدة إلى حد ما مقارنة مع الوضع السابق، لكن تويتر مازالت تتوقع استمرار النمو لكن بشكل بطيء.

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وقالت الشركة في تقريرها المالي أن المحتوى المخالف شهد انخفاضًا بنسبة 18% مع القوانين الجديدة التي قامت بتحديثها وإطلاقها مؤخرًا.

وبحسب توقعات تويتر في تقريرها، فإنها تتوقع نمو بطيء في عدد المستخدمين والأرباح، حيث تأمل بتحقيق 875$ مليون إيرادات مع 45$ مليون إلى 80$ مليون صافي ربح خلال الربع المالي الثالث.

المصدر:

Twitter

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