شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل خط سير جنازة الرئيس التونسى بحضور رئيسى فرنسا والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صرحت عايدة القليبي، المكلفة بالتنسيق مع وسائل الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، أن موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ستنطلق الساعة 11 صباحًا في اتجاه مقبرة الجلاز، كما أنها ستتخذ مسارا محددا عبر عدد من الطرقات التى سيتم إغلاقها.

وأوضحت عايدة القليبى فى تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الموكب سيمر عبر تقاطع جامع مالك بن أنس في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم الطريق الوطنية رقم 9، وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.

يذكر أن جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية أول أمس الخميس، تم نقله صباح الجمعة من المستشفى العسكري بتونس العاصمة نحو قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ احتياطات استثنائية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين في مختلف المسالك، وذلك بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

وأفادت رئاسة الجمهورية بأن موكب الجنازة سيحضره عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية.