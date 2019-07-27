شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدثة باسم رئاسة تونس تودع السبسى قبل ساعات من دفنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتبت المتحدثة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش كلمات مؤثرة على صفحة الفيس بوك الخاصة بها، استحضرت خلالها محادثة دارت بينها وبين رئيس تونس الراحل داخل مكتبه، وذلك قبل ساعات قليلة من توديع الشعب التونسى اليوم السبت، رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى الذى توفى داخل المستشفى العسكرى صباح الخميس الماضى.

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واختمت رسالتها قائلة "شعبك اليوم باش يودعك وينسيك الغصة اللى مشيت وهى معاك.. ونعاهدوك إننا سنحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، ولو قتلونا ولو شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد كيف ما قال شاعرنا الكبير أولاد أحمد".