شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمنح 50 مليون دولار لـ"الأونروا" ضمن مساعدات الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم 50 مليون دولار، منحة مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فى إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطينى.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار فى تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطينى يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

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وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان نشرته الوكالة الرسمية، الجهود الحثيثة التى يبذلها المفوض العام لـ "الأونروا" لضمان استمرار عملها فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه، خاصة فى ظل التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة، مشيدة بمواقف وجهود المانحين الدوليين الذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، لا سيما وأن الوكالة يقع على عاتقها تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية والحيوية للاجئين الفلسطينيين.

يشار أن الإمارات قدمت ما يزيد عن 364 مليون دولار لدعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطينى فى العامين السابقين، من ضمنها مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم برنامج التعليم للأونروا خلال العام الماضى 2018، الذى يعد أكبر برامج الوكالة، إلى جانب دعم عدد من الخدمات الأخرى مثل الصحة وتوفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين، كما قدمت فى فبراير من العام الماضى 2 مليون دولار لوكالة الأونروا لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات فى قطاع غزة.