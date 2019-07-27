بناءً على دعوة أمريكية.. وزير الدفاع المصري يزور واشنطن

القاهرة/ الخليج 365

قال الجيش المصري، السبت، إن وزير الدفاع محمد زكي، غادر القاهرة متوجها إلى واشنطن بناءً على دعوة أمريكية.

وذكر الجيش في بيان، أن وزير الدفاع غادر القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، مشيرًا أن الزيارة تأتي بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وبحسب البيان فإنه من المقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري فى العديد من المجالات.

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والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ "الوثيقة والاستراتيجية"، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي، لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.