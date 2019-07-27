تحييد 4 إرهابيين في غارات تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
حيّد الجيش التركي أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في غارات جوية نفذتها قواته الجوية على معاقل المنظمة شمالي العراق.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، السبت، أن مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على منطقة "متينا"، بالتوازي مع عملية المخلب الجارية على أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة هاكورك شمالي العراق.
وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد أربعة إرهابيين من بي كا كا، وتدمير مخابئ، ومواضع أسلحة تابعة لهم.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.
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