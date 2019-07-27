رميا بالرصاص.. إعدام 3 مدانيين بـ"الإرهاب والقتل" في البحرين

المنامة/ الخليج 365-

قالت البحرين، السبت، إنها نفذت حكمًا بالإعدام "رميا بالرصاص"، بحق ثلاثة أدينوا في قضيتين، إحداهما مرتبطة باتهامات متعلقة بـ"الإرهاب"، والثانية بقتل إمام مسجد.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين، لم تذكر أسماءهم.

وقالت إن اثنين من المدانيين، في القضية الأولى متهمين بـ"الإنضمام لتنظيم إرهابي (لم تسمه) مكون من 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق وألمانيا و46 متهماً في الداخل".

ووجهت النيابة البحرينية، لهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل شرطيين اثيين وإصابة ثالت، ومحاولة تهريب متهمين لهم علاقة بإيران وحيازة متفجرات وأسلحة "تنفيذاً لغرض إرهابي"، في 4 وقائع ما بين عامي 2016، و2017.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات إيران والعراق، بشأن ما ذكرته السلطات القضائية في البحرين.

وقامت السلطات البحريينة، بالقبض على عدد من المتهمين في تلك القضية.

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وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام و 19 بالسجن المؤبد (25 عاما)، و17 بالسجن 15 سنة، و9 متهمين بالسجن 10 سنوات، و11 متهما بالسجن 5 سنوات، وبراءة اثنين.

وأوضح المصدر أنه "تم تأييد الحكم استئنافياً، وتم عرض القضية على محكمة التمييز (أعلى محكمة للطعون بالبحرين) وقضت برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر".



أما عن القضية الثانية، أوضحت السلطات البحرينية، أن المتهم فيها مؤذن قام بقتل إمام مسجد في إحدى مناطق المملكة، وتم تأييد الحكم نهائيا بحقه من محكمة التمييز، بعد رفض طعنه على الحكم الأول الصادر بالإعدام.

وقالت النيابة البحرينية، "تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين ، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم".

وأوضحت أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة و ذوي الشأن"، دون تفاصيل.



ولم يتسن الحصول تعليق فوري من ذوي المدانيين، غير أن البحرين اعتادت في السنوات الأخيرة أن توجه اتهامات مماثلة لشخصيات لهم انتماء "شيعي"، وأن تربط بينهم وبين إيران.

وفي مواجهة اتهامات شيعية، بالمساس بالحريات وانتهاك الحقوق، تقول المنامة عادة إنها ملتزمة بالقانون وترفض المساس بأمنها واستقرارها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.