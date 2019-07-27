للمرة الأولى.. طيران تابع لحفتر يقصف الكلية الجوية بمصراتة

طرابس/وليد عبد الله / الخليج 365

قصف طيران حربي تابع لحفتر مقر الكلية الجوية بمصراتة، للمرة الأولى منذ بدء المعارك جنوبي العاصمة الليبية طرابلس. ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاطع مصورة لعملية القصف.

وجاء استهدف مقر الكلية الجوية بمصراتة بعد ساعات من استهدف قاعدة الجفرة الجوية من قبل الطيران الحربي التابع للوفاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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