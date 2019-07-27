استخراج مجوهرات بـ66 ألف دولار من بطن امرأة

استخرج أطباء في الهند مجوهرات تزن 1.6 كيلوجرام من بطن امرأة هندية بعد أن عانت من آلام مبرحة منعتها من تناول الطعام لأسبوع كامل دون أن يعرف ذووها السبب، وفقا للعين الإخبارية.

وبعد أن وصل الألم حدا لا يطاق تم نقل المرأة إلى مستشفى رامبورهات الحكومي الجامعي، حيث أظهرت الفحوصات أن هناك قطعا معدنية في جوفها، لكن ما رآه الأطباء بعد إجراء عملية جراحية لاستخراج تلك الأجسام كان بعيدا عن توقعاتهم.

وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية عثر الأطباء على مغارة كنوز في تجويف البطن لدى روني خاتون، 26 عاما، الذي احتوى على مصوغات تقدر قيمتها بـ66 ألف دولار مصنوعة من النحاس والذهب والفضة، منها 69 سلسلة و80 زوجا من الأقراط و90 قطعة نقدية و11 حلقة أنف و8 أقفال و4 مفاتيح وساعة و5 خلاخيل وعملات فضية.

ووصف الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة في المستشفى، حالة المريضة بالحرجة عند المشفى، بسبب الوهن والضعف الناتج عن عدم قدرتها على تناول الطعام بشكل طبيعي، حيث اضطر الأطباء إلى وضعها على المغذيات الوريدية لأسبوع كامل، لتستقر حالتها ويقرر الأطباء إجراء العملية بعد ذلك.

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واستمرت العملية لمدة ساعة و15 دقيقة تقريبا، ونجح الأطباء في إزالة جزء كبير من المعادن والمجوهرات من بطن المرأة التي تجاوزت مرحلة الخطر، بحسب المشرفين على حالتها.

ويتوقع أن تكون روني حصلت على السلاسل والأقراط من متجر شقيقها للمجوهرات، وتقول والدة المريضة إنها لاحظت بالفعل اختفاء حلي ومجوهرات، إلا أن ابنتها كانت تأخذ بالبكاء في كل مرة تُسأل فيها عمّا إذا كانت تعرف أي شيء عن تلك المفقوادت الثمينة.

يذكر أن ابتلاع المعادن واحد من اضطرابات "بيكا" النفسية، حيث يتناول الأشخاص الأشياء عديمة القيمة الغذائية أو غير القابلة للأكل مثل الصابون والمسامير والتراب والمناديل.