الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق

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بنغازي - سبوتنيك. وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش في تصريح لوكالة سبوتنيك صباح اليوم السبت "اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة والكتيبة 136 مشاة، تقدموا على ثلاث نقاط وتدخل في اشتباكات بالقرب من كوبري الفروسية بعد السيطرة الكاملة على معسكر النقلية".
© AP Photo / Khalil Senosi
في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو الليبي قصف أهدافا عسكرية داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.
وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني نفذت عدة غارات على مدينة مصراتة الليبية"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو قد استهدف الكلية الجوية العسكرية بمصراتة".
يذكر أن حكومة الوفاق أعلنت في وقت سباق يوم أمس الجمعة عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة وطائرة شحن تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في قاعدة الجفرة الجوية جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
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