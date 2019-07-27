العراق ينفى ما تردد بشأن نقل أسر الدواعش من مخيم الهول السورى لمخيمات نينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم السبت، ما تردد بشأن نقل أسر "الدواعش " من مخيم الهول السورى إلى مخيمات نينوى.
وقال وكيل الوزارة جاسم العطية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن ما أورده أحد النواب حول استكمال إجراءات نقل أسر الدواعش من مخيم الهول السورى إلى مخيمات جنوب الموصل لا صحة له على الإطلاق، موضحا أنه لم يتم إبلاغنا من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بأية معلومات حول هذا الموضوع.
وأضاف العطية، أن أمن واستقرار العراق فوق كل اعتبار، مشيرا الى أن الوزارة كرست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هربا من بطش تنظيم داعش الإرهابى.
وكان النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبردانى، صرح أمس، الجمعة، عن وجود نية لدى الحكومة لنقل أسر "داعش" من مخيم الهول فى سوريا إلى مخيم الجدعة ناحية حمام العليل جنوب الموصل.
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