شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والسعودية 46 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة .

السعودية .. 46 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - تكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان, عسير والباحة تمتد على مرتفعات الطائف في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الامارات .. 43 درجة مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا خاصة شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهارا ..و حركة الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية/ 18 – 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 07:58 والمد الثاني عند الساعة 58:20..و الجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:20.. والجزر الاول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

الكويت 47 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة و والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية ، ليلًا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .