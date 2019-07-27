البحرين: تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة مدانين بالإرهاب وقتل إمام مسجد

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صرح المحامي العام، أحمد الحمادي، بأنه تم صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين.

وتتعلق القضية الأولى يالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية تنفيذا لغرض إرهابي.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، قام المتهمون بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، فقد أشار المحامي العام إلى تفاصيليها، حيث قام مؤذن بقتل إمام مسجد، والتمثيل بجثته.

وأوضح الحمادي أن الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وبناء على ذلك طلب النائب العام تنفيذ تلك الأحكام، مشيرا إلى أنه "تم تنفيذها رميا بالرصاص".