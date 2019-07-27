دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفينة إيرانية تطلق إشارة استغاثة في بحر قزوين

أعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، اليوم الجمعة، أن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة؛ بسبب حادث قرب ميناء في بحر قزوين، وفقًا لما ذكرته «رويترز».

ولم تتضح بعد طبيعة أو أسباب الحادث، الذي تعرضت له السفينة الإيرانية.

يُذكر أن إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية قامت بسحبها أثناء عبورها مضيق هرمز منذ عدة أيام، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين، وطرحت لندن مبادرة لتشكيل فرق مراقبة جوية للسفن المارة في هرمز، وهو ما رحبت به فرنسا وألمانيا.

كما أمرت وزارة الدفاع البريطانية سفنها الحربية بمرافقة السفن، التي تحمل علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز.