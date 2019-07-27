ونقلت رويترز عن المسؤول الأمني اللبناني، أن المواطن الأميركي الذي أطلق سراحه ليس أوستن تايس؛ الصحفي المحتجز في سوريا منذ 2012.
وأوضح المسؤول اللبناني أن الوساطة جرت عن طريق عباس إبراهيم، مدير عام مديرية الأمن العام، وأضاف أن المواطن الأميركي جرى تسليمه لعائلته.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع دمشق، وسحبت واشنطن سفيرها لدى سوريا، على إثر ما اعتبرته تعاملا "دمويا" من نظام بشار الأسد مع الأحداث التي تلت خروج مظاهرات مطالبة بالتغيير السياسي في 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يتوسط لإطلاق سراح أميركي محتجز بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.