شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التونسية: بحث سبل توطيد آواصر التعاون مع الصين فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوى، خلال لقاءه امس الجمعة، بالوزير المكلف بالخارجية للحزب الشيوعي الصيني سونج تاو، سبل الارتقاء بالعلاقات التونسية الصينية في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف.

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وفي بداية اللقاء، عبر سونج تاو عن خالص عبارات التعازي والمواساة في وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، معبرًا عن عميق تعاطف الحزب الشيوعي الصيني مع الشعب التونسي ومع عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل.

وأشار سونج إلى أن الصين تلقت ببالغ الأسى والحسرة نبأ الوفاة حيث فقدت برحيله صديقًا كبيرًا وزعيمًا سياسيًا ساهم بفعالية في تطوير العلاقات التونسية الصينية.