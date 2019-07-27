شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق مبادرة "عيّد فى بيتك" للإفراج عن سجناء القضايا الإيجارية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها القضائية مركز فض المنازعات الإيجارية، عن طرح مبادرة جديدة تحت شعار «عيّد في بيتك» بالتناغم مع محاور «عام التسامح»، وذلك للمساعدة في الإفراج عن جميع المساجين المحكومين على ذمة القضايا الإيجارية في دبي، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك ، حسبما نشرت جريدة البيان الاماراتية .

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وفي أعقاب اجتماع ضم سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي والقاضي عبدالقادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، تم الإعلان عن إطلاق المبادرة، بفضل رعاية رجل الأعمال الإماراتي الشاب عبدالله أحمد الأنصاري الذي قدم تبرعاً كبيراً يغطي نسبة كبيرة من المطالبات المادية في الأحكام الصادرة عن المركز بحق الغارمين. وبموجبها سيتم إخلاء سبيل كافة المساجين في القضايا الإيجارية، مع الحفاظ على حقوق المؤجرين.