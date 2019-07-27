وفد الشعبة البرلمانية البحرينى يشارك فى ورشة عمل البرلمانيين فى بريطانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
غادر وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتورة جهاد عبد الله محمد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى وعضوية سعادة النائب الدكتورعلي ماجد النعيمي، امس الجمعة للمشاركة في أعمال الورشة الرابعة عشرة للبرلمانيين والأكاديميين التي ينظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال برعاية الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في كلية روكستون باوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 27 إلى 28 يوليو الجاري ، حسبما نشرت جريدة الايام البحرينية .
وأكدت رئيسة الوفد الدكتورة جهاد عبد الله محمد الفاضل على أهمية المشاركة في مثل هذه الورش التي تهدف إلى جمع الأكاديميين بالبرلمانيين من مختلف دول العالم والتي يتم خلالها عقد عدد من الجلسات النقاشية والحوارية، التي تتناول نتائج الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعمل البرلماني، والتي تعود بالفائدة العلمية على البرلمانيين.
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