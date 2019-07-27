شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد دعمها لدور حركة عدم الانحياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد السفير الكويتى لدى فنزويلا ناصر العنزي دعم الكويت ل‍حركة عدم الانحياز وإسهامها الفاعل في تطوير دورها لمواجهة التحديات العالمية الحالية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية العالمية ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

وقالت سفارة الكويت في فنزويلا، في بيان تلقته «كونا»، ان السفير العنزي شارك نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي اختتم اعماله في كاراكاس الاثنين الماضي.

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ونقل البيان عن السفير العنزي قوله في الاجتماع إن المشاركة الكويتية تأتي لتأكيد موقف الكويت الراسخ من احترام مبادئ القانون الدولي التي تتجسد في ميثاق الأمم المتحدة خاصة المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

وأضاف ان المشاركة تأتي أيضا لتأكيد دور الكويت في حركة عدم الانحياز وإسهامها الفاعل في دعم دورها وتطويرها لمواجهة التحديات العالمية الحالية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة النظام الدولي.

كما ان مشاركتها في اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين التي عقدت على هامش الاجتماع الوزاري في 20 الجاري جاءت لإيمانها بأن تسوية القضية الفلسطينية لا تكون الا من خلال إيجاد الحل العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.