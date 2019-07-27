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تأهيل 40 أسرة إماراتية منتجة فى الخياطة والتصميم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، مبادرة تنموية تدعم استدامة مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة، وذلك في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية بين الوزارة وشركائها، وترسيخ دورها في دعم مختلف فئات المجتمع من خلال المبادرات والمشاريع المشتركة التي تحقق مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة ، حسبما نشرت جريدة البيان الاماراتية .

 

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وحول هذا الشأن، قالت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بالوزارة، إن المبادرة المشتركة بين الوزارة وهيئة آل مكتوم الخيرية، تقوم على تنفيذ عدد من الورش في نادي سيدات الشارقة - فرع خورفكان، لـ40 أسرة إماراتية منتجة خلال العام الحالي 2019، على مدى أربعة أشهر بواقع 720 ساعة تدريبية، يتم خلالها تأهيل المشاركات وتدريبهن على مهارات الخياطة والتصميم، لتمكينهن من استغلال أوقات الفراغ، والبدء بمشروع يدعم اقتصاد الأسرة ويكون مصدر دخل إضافي لها.

 

 

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