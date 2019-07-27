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فعاليات ثقافية وشعبية سعودية بالمخيم الكشفى العالمى فى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شارك وفد جمعية الكشافة العربية ، المُشارك في الجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرين المقام حالياً في محمية سوميت بيكتل بولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم السبت في يوم الثقافات العالمي ، الذي يهتم بتبادل الثقافات بين المشاركين الذين يتجاوز عددهم 40.000 شخص من 170 منظمة وهيئة وجمعية وطنية كشفية حول العالم ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء  .

 

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وقدّم وفد الجمعية, العديد من الفعاليات تضمنت الضيافة السعودية ممثلة في تقديم القهوة العربية، وعرض للملابس الوطنية الرسمية الرجالية لمختلف مناطق المملكة، وبعض الأكلات الشعبية المحلية، وتوزيع البروشورات والأقراص المدمجة التي تتضمن عروضاً عن التنمية في المملكة وبعض التقاليد والعادات فيها، إلى جانب تقديم نماذج للفلكلور الشعبي .

 

كما تم إعداد معرض مصور عرضت فيه بعض الصور الفوتوغرافية لنماذج من أعمال الكشافة السعودية في خدمة المجتمع من أبرزها خدمة الحجاج والمعتمرين، والبيئة، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام حيث وجدت تلك الفعاليات إقبالا من المشاركين .

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