شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى يؤكد أن فريقه غير مسئول عن تعطيل انعقاد جلسات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجية اللبناني رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ، أن فريقه السياسي غير مسئول عن تعطيل جلسات الحكومة على خلفية أحداث العنف الدامي التي وقعت قبل شهر في منطقة الجبل، مشيرا إلى أن تكتل (لبنان القوي) برئاسته لا يرفض عقد أي جلسة حكومية ولم يضع أية شروط على هذا الموضوع.

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وقال باسيل - في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام اجتماع تكتل لبنان القوي (التكتل الوزاري والنيابي الأكبر في البلاد) - إن الهم الأول لديه وفريقه السياسي، أن تسير الأمور في لبنان نحو الأمام، معربا عن أمله في أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بالدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء "حتى يشارك وزراؤنا فيها".