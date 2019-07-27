شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان صيف البحرين يختتم فعالياته اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد نشاط ثقافي دام لشهر كامل، وصل مهرجان صيف البحرين في نسخته الحادية عشرة إلى ختام فعاليته، حيث يشهد اليوم السبت الموافق 27يوليو 2019م حفل الختام الساعة 5:00مساءً في خيمة نخول التي تقيمها هيئة البحرين للثقافة والآثار بجانب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح في مدينة الرّفاع ، حسبما نشرت جريدة الايام البحرينية .

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وتتواصل أنشطة نهاية الأسبوع في آخر أيام المهرجان في الخيمة من الساعة الـ 5:00 وحتى الـ 9:00 مساءً وتتضمن فعالية «الخط العربي» وفعالية «الرسم على الوجوه». كما تتابعُ ورش العمل تقديم دوراتها، إذ تتواصلُ ورشة «تحدي إسقاط البيض» المقدمة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة وورشة «بيئتنا البحرية» بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وورشة «صناعة الأساور» بالتعاون مع مركز ميراكي للفنون و»بطاقات الأوريغامي» بالتعاون مع عالمي الصغير، وأخيراً ورشة «الرسم على الحجارة وتلوينها». كذلك تستمر العروض المباشرة على خشبة مسرح نخول والتي سيستمتع خلالها الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية ومسرحية مغايرة ومميزة.