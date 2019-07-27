طرابلس – سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني نفذت عدة غارات على مدينة مصراتة الليبية"، مشيرا إلى أن "سلاح الجو قد استهدف الكلية الجوية العسكرية بمصراتة".
يذكر أن حكومة الوفاق أعلنت في وقت سباق يوم أمس الجمعة عن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة وطائرة شحن تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في قاعدة الجفرة الجوية جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
هذا ولم يتسنى لوكالة "سبوتنيك" التأكد من تفاصيل أكثر حول استهداف الكلية الجوية في مصراتة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: سلاح الجو التابع للجيش الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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