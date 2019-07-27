شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الاماراتية تعقد اجتماعا مع "خدمة العمل الخارجى "للاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أول اجتماع لكبار المسئولين مع خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

وعقد الاجتماع بين الطرفين في بروكسل اليوم وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في إطار ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي .

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و شارك في رئاسته الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ، هيلغا ماريا شميد .

وركز اجتماع كبار المسئولين اليوم على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واحتلت التطورات الأخيرة في منطقة الخليج مكانة بارزة في جدول الأعمال ، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوترات وتجنب التصعيد. كما ركزت المناقشات حسب البيان الرسمي الاوروبي أيضًا على اليمن وليبيا والسودان وسوريا والعراق وأفغانستان والقرن الإفريقي ومنطقة الساحل وعملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لتعزيز السلام والاستقرار والحلول المستدامة للنزاعات القائمة.