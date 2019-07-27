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أمير عسير يدشن المشروعات التطويرية فى مطار أبها الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أمس، التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الإستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

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وفور وصوله  استمع لشرح مفصل عن المشروع الذي شمل توسعة صالات السفر وتأهيل المدرج الرئيسي وتحسينه وما ستحققه تلك المشروعات التطويرية من رفع للطاقة التشغيلية للمطار.

 

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