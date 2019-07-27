شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تبدأ قريباً فى استخراج النفط عبر المنصات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت استاذة الهندسة المدنية في جامعة الكويت والمستشار الهندسي لمؤسسة الموانئ الكويتية د.نورة المشعان ان الكويت ستبدأ عن قريب باستخراج النفط من البحر من خلال المنصات البحرية ، حسبما نشرت جريدة الانباء الكويتية .

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وبينت المشعان خلال المحاضرة التي قدمتها بعنوان «دراسة تأثير قوى أمواج البحر على المنصات البحرية لحفر والتنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الإقليمية الكويتية» بمشاركة الخبير العالمي البروفيسور روبرت دالرمبل استاذ الهندسة المدنية من جامعة نورث ويسترن في الينوي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول الكويتية، بينت أن لهذا البحث المهم فائدة كبيرة تعود على الكويت، من حيث دراسة تأثير قوى أمواج البحر على المنصات البحرية النفطية التي تستخرج النفط من البحر لضمان عدم حصول تسرب نفطي أثناء عملية الاستخراج.

وأضافت أن هذه الدراسة تهدف لتصميم المنشآت البحرية من خلال استخدام نوعين من المنصات الثابتة والمتحركة لتقليل التسرب النفطي، فضلا عن توفير المبالغ الطائلة على الدولة والتي يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى.