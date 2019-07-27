شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الفلسطينيين المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة إلى 36 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 36 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة. Advertisements وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، ان الطواقم الطبية تعاملت مع 36 إصابة مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال ، كما أفادت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين وصولوا للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الثامنة والستين على حدود غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد الفلسطينيين المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة إلى 36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.