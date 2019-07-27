شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يتوسط لدى سوريا للإفراج عن مواطن أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مسؤول أمني لبناني امس الجمعة إن السلطات السورية أفرجت عن مواطن أمريكي وتم تسليمه لأسرته بفضل وساطة لبنانية.

ولم يكشف المسؤول عن اسم الأمريكي المفرج عنه لكن طبقا لبيان من والديه توماس وآن جودوين فإنه يدعى سام جودوين ويبلغ من العمر 30 عاما.

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وقال الوالدان "نحن ممتنون لجمع شملنا مجددا مع ابننا سام... سام بصحة جيدة وهو مع أسرته. نحن مدينون للواء اللبناني عباس إبراهيم ولكل من ساعد في تأمين الإفراج عن ابننا".

ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل واكتفى بالقول "الآن نحن ممتنون للحفاظ على خصوصيتنا مع التئام شملنا مع سام".