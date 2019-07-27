شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء دول وممثلون للمنظمات الدولية يحضرون اليوم جنازة الرئيس التونسى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك في موكب الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، الذي سينتظم اليوم السبت، رؤساء وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة من بينهم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وملك إسبانيا فيليب السادس.

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وكان تأكد في وقت سابق، مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، في هذه الجنازة الوطنية التي سيؤمنها الجيش الوطني.

كما سيواكب هذه الجنازة، التي ستنطلق من مقر إقامة الرئيس الراحل بقصر قرطاج الساعة 11 صباحًا في اتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة، ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية وأصدقاء تونس، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم، ووصل أيضا الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.