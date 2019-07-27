شكرا لقرائتكم نصرالله: "حزب الله الحاكم في لبنان" أكبر كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 27 يوليو 2019 / 00:27

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله "نفيًا قاطعًا إدعاء مندوب إسرائيل في مجلس الأمن داني دانون​ أن "حزب الله" يستخدم ​مرفأ بيروت​ لنقل ​سلاح​ أو مكونات سلاح إلى لبنان"، وقال: "بكل صدق وشجاعة أنفي وغير صحيح هذا الإدعاء، ولو كان في ذلك شيء منه لكنت التزمت الصمت ولا أنفي. هذا يأتي في سياق مقدمات لفرض وصاية يريد البعض ان يصل اليها في لبنان، وصاية على المرفأ والمطار والحدود، وما عجزوا في احد أهداف عدوان تموز (يوليو) أن يحققوه ، وهو المجيء بقوات متعددة الجنسيات الى هذه المواقع". ولفت إلى أن "في هذا الموضوع، يجب أن يكون هناك مسؤوليّة وطنيّة لبنانية وأن لا يدخل هذا الموضوغع في مزايدات، لأن من شأن ذلك تعريض المرفأ الى مخاطر".



ونوه نصر الله في إحتفال، أقيم في الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس "جهاد البناء"، و"شهداء هذه المؤسسة"، بـ"قرارات رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) بوقف تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي"، مشيرا الى أن "ما يقلق إسرائيل هو وقف التنسيق الأمني، وهذا السلاح موجود بيد ​السلطة الفلسطينية​ وعليها استخدامه لوقف هدم المنازل".

"لمعالجة موضوع العمالة الفلسطينية بهدوء"

وتناول نصرالله ملف حقوق العمل للفلسطينيين في لبنان وقال: "تحت عنوان تأمين فرص عمل للبنانيين، حصل اصطدام بواقع اسمه العمال الفلسطينيين. وشدّد على أن "من المؤسف جدا أن في لبنان كل شيء يتعرض للتسييس، مثلًا سمعنا كلامًا أن الاعتصامات الفلسطينية حصلت بتحريض من "حزب الله" و"​حركة حماس​". عندما يُمنع الفلسطيني هو ليس بحاجة إلى التحريض حتّى يتظاهر أمر معيب وغير أخلاقي التحريض ضد "حزب الله" في موضوع العمالة الفلسطينية، وهذا الموضوع يجب أن يُعالج بعيدًا من المزايدات".

وشرح أن "هناك فرقًا بين العامل الأجنبي والعامل الفلسطيني، أوّلًا لأنّ الفلسطيني ليس له بلد ليذهب إليه ويعمل داخله وهو لاجئ منذ سنوات طويلة، وثانيًا موضوع العامل الفلسطيني مرتبط بقضية كبيرة يُجمع عليها، وهذا الموضوع يجب أن يُقارب من هذه الزاوية. لا علاقة بين حقوق العمل للفلسطيني و​التوطين​". ودعا إلى "معالجة الأمر بهدوء، ونحن دعونا إلى حوار في هذا الموضوع".

"عوامل عدة دفعتنا لتأييد الموازنة"

وفي الشأن الداخلي أوضح أن "للمرّة الأولى، صوّتت كتلة "الوفاء للمقاومة" بالتأييد لموازنة الحكومة، وذلك نتيجة عوامل عدة، من بينها الوضع الاقتصادي والمالي الصعب وضرورة التعاون لمواجهته".

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أضاف: "منذ اليوم الأوّل، قلنا إنّنا سنتحمّل المسؤوليّة وذهبنا إلى نقاش جدّي في الحكومة وتمّ الأخذ ببعض ملاحظاتنا، وفي لجنة المال و​الموازنة​ كانت هناك جديّة كبيرة في نقاش الموازنة، نتيجة الحاجة بأن تخرج من مجلس النواب قويّة". وأشار إلى أن "في مجلس النواب، وصلنا إلى نقطة، أنّه إذا أعطينا تأييدنا للموازنة، يمكن أن نحصّل مكاسب للناس، مثلًا: بالنسبة إلى ضريبة 2 في المئة على كلّ المستوردات، رفضنا هذا الموضوع بالمطلق وتمّ عرض تسوية بأن يصوّت "حزب الله" على الموازنة على أن يتمّ تعديل هذا البند"، مفيدًا بأن "من الأمور الّتي تمّ تعديلها هو استثناء أساتذة "​الجامعة اللبنانية​" من منع التوظيف".

"لم نتدخل بتحويل حادثة قبرشمون الى "العدلي""

وركّز على أن "في لبنان يُقال الشيء ونقيضه من الأشخاص نفسهم، "هناك من يصوّر أنّ "حزب الله" يحكم لبنان ويسيطر على الحكومة ومجلس النواب والقضاء والجيش وإدارات الدولة، وهذه أكبر كذبة في ​تاريخ لبنان​". وقال: "لحقيقة أن حزب الله ليس حاكما للبنان، بل ما يجري هو خلاف لرغبته. لو كان حزب الله حاكما لبنان، لكنا منذ اليوم الاول حولنا حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي. ومن يقول ان حزب الله هو الحاكم في لبنان يهدف إلى تحميله كل الاخطاء والاساءة للحزب وتحريض الناس عليه، وايضا تحريض الخارج دوليا واقليميا، وخصوصا اميركا عليه. ولذلك، يجب مقاربة الموضوع من الناحية القضائية، فأخصامنا يفهمون بشكل خاطىء علاقاتنا مع حلفائنا، نحن نحترم الحلفاء ولا نفرض عليهم اي شيء ولا نطلب منهم اخذ رأينا بشيء. نحن لسنا بوجهين، وانما بوجه واحد، وفي قضية قبرشمون المير طلال ارسلان طلب تحويل الملف الى المجلس العدلي، حليفنا مظلوم ومقتول وقلنا نحن معك رغم اننا تبلغنا كغيرنا بهذا الطلب من دون ان نتدخل بأي شكل من الاشكال. ومن الظلم والكذب والتزوير القول إن طلب ارسلان إحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي، هو محاولة من حزب الله وسورية لاستهداف هذه الزعامة او هذا الشخص. في كل هذا الملف اريد بوضوح القول انه اذا كانت لدينا مشكلة مع احد ونريد ان نواجهه نقوم بذلك مباشرة من دون استخدام احد، فحزب الله عندما تكون لديه مشكلة مع احد يقف في وجهه جهارا نهارا فنحن لسنا ضعفاء ونملك كل الشجاعة والحق".

ولفت نصرالله إلى أن "حادثة قبرشمةن حصلت واستشهد شخصين في موكب الوزير ​صالح الغريب​ وكاد الوزير أن يُقتل. الوزير ينتمي إلى "الحزب الديموقراطي اللبناني"، وقام رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​ وطالب بتحويل الحادثة إلى ​المجلس العدلي​. لم يسألنا، ونحن لسنا بوجهين ولسانين وما أقوله لأرسلان في الجلسات الداخلية أقوله في العلن، ولسنا عاتبين عليه. أرسلان هو المقتول وهو صاحب القرار". ورأى أن "حليفنا مظلوم وبالفعل الحادثة كادت تودي بالسلم الأهلي ومطلبه محق. "حزب الله" قال إنّه مع أرسلان في هذا الموضوع ولم نضغط على أحد".

"حزب الله لا يختبئ خلف حليف"

ونوّه إلى أنه "بدأ القول إنّ هناك استهدافًا لفلان والزعامة الفلانية، وأرسلان أداة لـ"حزب الله" بالحرب على فلان، وهذا مهين وهو كذب وتزوير وهروب من الحقيقة". وأوضح أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ طلب تأجيل جلسة الحكومة، ولو حصلت الجلسة ماذا كان سيحصل؟ هناك وزير كاد يُقتل ووزير مُتّهم. هناك مشكل كبير حصل ولماذا الإستهانة بدماء الناس؟". وأشار إلى "أننا عندما قلنا مع حلفائنا إنّنا نتعاطى باحترام، فنحن إذًا لدينا مشكل مع احد نواجه بشكل مباشر باعلامنا ووجوهنا. "حزب الله" لا يختبئ خلف حليف أو صحيفة، ونحن لسنا ضعاف أو جبناء ونملك كامل الشجاعة عندما نريد أن نواجه أحدًا".

وأمل أن "يتمّ الحوار بين زعماء ​الطائفة الدرزية​، ونحن لا نحّرّض أحدًا على أحد"، معلنًا "أننا مع عودة جلسة الحكومة بأسرع وقت ممكن. أنا أفهم من يقولون إنّ "حزب الله" يحرّض أرسلان للضغط علينا، حتّى نضغط على أرسلان ليتراجع، وأنا اقول إفعلوا ما شئتم لن نضغط عليه".

وذكر "أننا قلنا له أنت حليفنا ونحن معكم ونصوّت معك ولا نتخلّى عنك، ولا نطلب منه أن يسألنا وأنا أخجل أن أعرض عليه أية مبادرة". وشدّد على أن "لا يهرب أحد من حادثة قبرشمون، هناك طرح للمعالجة ولا تكبّروا الموضوع حتى يضيع"، مركّزا على "أننا لا نعطل الحكومة، ومن الطبيعي أن يتمّ نقاش قضية قبرشمون داخلها. نحن خلف أرسلان وهو صاحب القرار ولن نخلي له ظهرًا".