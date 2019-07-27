«المركزي» الأوروبي يخفض تقديرات النمو والتضخم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العام الجاري و2020، وذلك في المسح الفصلي عن الربع الثالث.

وأظهرت بيانات المسح الصادر عن البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، تخفيض تقديرات معدل التضخم في العام الجاري و2020 و2021 بنحو 0.1% لكل منهما إلى 1.3% و1.4% و1.5% على الترتيب.

وكان البنك المركزي قرر أمس، تثبيت معدل الفائدة لكنه منح إشارات أكثر وضوحاً بشأن تيسير نقد محتمل.

وقال البنك في بيان سياسته النقدية: إنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، أما على صعيد توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو ل2019 فأبقى البنك على تقديراته عند 1.2%، فيما خفض توقعات العام المقبل بنسبة 0.1% إلى 1.3%.

كما خفض البنك تقديراته لمعدل البطالة داخل منطقة اليورو بنحو 0.2% عن 2019 و2020 و2021 إلى 7.6% و7.4% و7.3% على الترتيب.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة تراجع عدد العملات الورقية المزيفة التي تم سحبها من التداول عن مستواه في الماضي، وعثرت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك على نحو 251 ألف ورقة مالية، في تراجع بنسبة 16.6% عن العام الماضي.

وانخفض حجم الأضرار التي تسببت فيها هذه الأوراق المزيفة إلى 13.5 مليون يورو (15 مليون دولار)، مقابل أضرار بقيمة 17.4 مليون يورو العام الماضي.

ورغم هذه الاتجاه الإيجابي على المستوى الأوروبي، وجد البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» زيادة طفيفة في الأوراق المالية المزيفة في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي.

وسجل البنك المركزي الألماني في النصف الأول من العام نحو 27 ألفاً و 600 ورقة مالية مزورة من اليورو، تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يورو، في زيادة بنسبة 2.5% في الأموال المزيفة، على أساس سنوي.

ولاحظ «بوندسبنك» أيضاً زيادة في العملات المعدنية المزورة، حيث تم اكتشاف 19 ألفاً و 800 عملة معدنية مزورة خلال عام 2019 حتى الآن، مقارنة ب 16 ألفاً و 100 عملة في نفس الفترة العام الماضي.

وفي أيار/ مايو الماضي، طرحت ألمانيا ورقتين ماليتين فئة 100 و200 يورو، وتحتوي كل منها على مواصفات أمنية تجعل من الصعب تزوير أي منهما. ومنذ طرح الورقتين، زاد معدل تزوير الورقة المالية فئة 100 يورو.

يشار إلى أن أكثر ورقة مالية يتم تزييفها في ألمانيا وأوروبا هي فئة ال 50 يورو.

(د ب أ)