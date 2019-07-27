شكرا لقرائتكم خبر عن عدد جديد من «الشارقة الثقافية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر العدد الجديد من مجلة الشارقة الثقافية، حيث جاء في الافتتاحية تحت عنوان «تطور النقد والإبداع»: «لم يعد الحديث اليوم عن النقد العربي واهناً وخافتاً في ظل التقدم العلمي والازدهار المعرفي، أو أنه لم يعد مقصراً في مواكبة الإبداع، وفي تجديد أدواته وعناصره، إنما أصبح ضرورياً ومؤثراً في تحولات المشهد الثقافي، وعيناً ساهرة على الإبداع بصنوفه كافة».

ورأت الافتتاحية أن قيمة النقد من قيمة الإبداع، موضحة «كلما كان النقد وقاداً نقياً حقيقياً، عرف المبدع وجهته، واختار الطريق التي تناسب إبداعه، من هنا يتحول الإبداع إلى ثروة فكرية حضارية قادرة على بناء المستقبل، انطلاقاً من مخاطبة وجدان القارئ وإثراء وعيه المعرفي والثقافي».

وقال مدير التحرير نواف يونس في مقالته: «الشباب ومستقبل الثقافة»: إن جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول - تمثل رافداً من روافد مشروع الشارقة الثقافي، والذي نجح في توسيع دائرة توهجه، من خلال عمل مؤسساتي يدرك أهمية البعد الثقافي ودوره في التنمية المستدامة وتحديداً في الإنسان أولاً، ومن دون الانقطاع عن الروافد الإنسانية الأخرى، وهو ما يمنحه هوية ثقافية عربية متينة، تسهم في ثقافة إنسانية أصيلة.

وفي تفاصيل العدد وقفة مع رؤية المفكر المغربي محمد سبيلا ومدارات الهوية الثقافية بقلم د.مريم بو رجا، وإضاءة على جهود الأديب والناقد حلمي القاعود في سبر أعماق الروايات التاريخية والإبحار في التراث الروائي العربي الإسلامي، بقلم أحمد أبوزيد، إضافة إلى وقفة عند «الكيمياء الحديثة» العلم الذي أسسه العرب بإجماع مؤرخي العلوم بقلم يقظان مصطفى، و إطلالة على رائد مدرسة علم التاريخ الحديث في مصر محمد شفيق غربال الذي أشاد أرنولد توينبي بنبوغه بقلم خالد بيومي.

كما تضمن العدد بانورما بديعة حول مدينة أغادير التاريخية بعنوان «أغادير.. ذاكرة لا تنسى» بقلم هشام أزكيض، وإطلالة على مدينة الإسكندرية التي فازت باستضافة مؤتمر المتاحف الدولي (2022) بدعم عربي وإفريقي وعالمي، بقلم رياض توفيق، فضلاً عن زيارة إلى قلعة بني سلامة الجزائرية التي خرجت منها مقدمة ابن خلدون بقلم محمد حسين طلبي.