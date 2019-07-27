فرانس سيلانبا.. فلاح في الأكاديمية السويدية

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«لفهمه العميق للفلاحين في بلاده وللفن الرائع الذي وصف من خلاله طريقتهم في الحياة وعلاقتهم بالطبيعة»، فاز الكاتب الفنلندي فرانس إيميل سيلانبا (16 سبتمبر/ أيلول 1888 - 3 يونيو/ حزيران 1964) بجائزة نوبل في الأدب سنة 1939 حسبما جاء في تقرير الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة؛ ليكون بذلك أول كاتب فنلندي يحصل عليها، فهو ابن لوالدين مزارعين فقيرين من فنلندا، تمكنت عائلته من إرساله إلى المدرسة، وفي عام 1908 بدأ يدرس العلوم الطبيعية في جامعة هلسنكي، ما أثر بشكل واضح في أفكاره، وغير نظرته للحياة، وجعله يتعاطف مع الفقراء.

ترك فرانس إيميل سيلانبا الدراسة قبل تخرجه بسبب مشكلاته الأسرية، وعدم تكيفه مع حياة المدينة، فقد رأى فيها وحشية النظام الاستهلاكي، وعاد إلى الريف الذي نشأ فيه، بعد اكتسابه المعرفة، واطلاعه على مؤلفات كبار الأدباء الذين أثروا فيه، وغيروا من أفكاره، وبدأ الكتابة عن هذه البيئة التي أحبها وعرفها جيداً، وخالط أهلها، وفي عام 1916 أصدر أول رواياته بعنوان «الحياة والشمس»، وهي تبحث عن دور الإنسان في هذا الوجود، وعلاقته بعناصر الطبيعة، ووظيفته المركزية في الكون.

شكلت الحرب الأهلية الفنلندية (1918) صدمة بالنسبة له، وحطمت معنوياته، وأفقدته الثقة بنفسه، وبدّلت نظرته إلى الوجود، فصار يعتبر الحياة نوعاً من العبث والوهم، وهذه الأفكار صارت المبادئ الأساسية في رواياته اللاحقة، ففي رواية «الإرث المتواضع»، يموت البطل في الحرب بين الأطراف المتناحرة، مع أنه يقف على الحياد، ولم يشارك في الحرب، وليس له أية علاقة بالأطراف المتناحرة.

كان الكاتب يرى أن الإنسان محكوم بحتمية القدر، ولا يملك أن يغير شيئاً في حياته؛ لأنه لا يتحكم بمساره ومصيره، فالأمر مفروض عليه، وهذه النظرة التي تكرس عجز الإنسان، وعدم قدرته على رسم حياته، إنما هي نزعة تشاؤمية تجرد الإنسان من قدرته على التغيير، وقد جاءت هذه النزعة كرد فعل نابع من صدمة الحرب الأهلية، وفي زمن الصراعات والحروب، يفقد الكثير من الناس اليقين، وتصبح المسلمات في موضع شك وتساؤل، نتيجة انهيار الحياة الإنسانية، وسقوط الحضارة.

ضمن روايات سيلانبا «النوم في الشباب»، وتتحدث عن خادمة يتيمة مفعمة بالحيوية، إلا أن حياتها تنتهي بشكل مأساوي بعد إصابتها بمرض السل، وفي روايته «طريق رجل» ركز على مراحل تطور شاب فلاح، وأظهر أهمية العلاقة العضوية بين الإنسان والطبيعة، وبين الفلاح وأرضه، وفي عام 1934، قدم أفضل مؤلفاته على الإطلاق، وهي رواية «ناس ليالي الصيف»، التي تتجلى فيها النظرة الحتمية إلى الإنسان والكون، حيث القدر المحتوم، والشخصيات البسيطة والمعقدة، وتفاصيل الحياة الصغيرة، والقضايا الوجودية الكبرى.

يصور الكاتب في أعماله سكان الريف الذين يعيشون متحدين مع الأرض، رافضين التخلي عنها، ويكشف عن واقعهم المأساوي، ويبرز حياة البؤس التي يعيشونها، ودائماً، شخصياته تأتي من الطبقات المتدنية في المجتمع، حيث تتكرس المعاناة الحقيقية في سبيل توفير لقمة العيش، وينتشر الظلم والاضطهاد والحقد الاجتماعي، وتواجه الشخصيات مصيرها بكثير من السلبية، بحثاً عن الأمل الكاذب، أو الراحة النفسية الوهمية.

من أعماله أيضاً رواية «سيليا»، التي وصفت بأنها من الإبداعات التدوينية، التي تلتصق بالذاكرة، ولا يمكن التخلص منها على مستوى السرد أو الوصف، أو انفعالات الشخوص وحركتهم التي تعكس حياة الريف، وتدور أحداثها في أوائل القرن العشرين، ثمة تصوير للطبيعة التي تشكل فضاءً للخطاب الروائي، وتصوير لحيوات أناس وترددهم بين العاطفة والقسوة التي لا تعرف الاسترخاء، وهو العمل الذي أهّل صاحبه للحصول على جائزة نوبل.

بنى «سيلانبا» شخصياته من وحي الخيال، في تصوير فني متماسك، وقيل عن هذه الرواية: «تمتعت بخطاب سردي يحمل الأدب مسؤولية أن يكون متسامياً، يواجه تفاعل الإنسانية ومصيرها، ويؤدي بالإنسان إلى اتخاذ المسار الأكثر تقرباً إلى الخلود»، وفي عام 1941عانى «سيلانبا» مشكلات صحية ناتجة عن إدمان الكحول، لكنه عاد في عام 1943 إلى الحياة العامة، وصار يلقي أحاديث في الإذاعة، أحدثت صدىً هائلاً بين المستمعين، ولاقت شعبية كبيرة.