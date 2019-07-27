«إسرائيل» تقمع المتضامنين مع وادي الحمص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 56 فلسطينياً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، أمس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» مسيرات العودة السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية، أطلقوا الرصاص الحي و«المطاطي» وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مواقع تجمع المواطنين شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة 38 مواطناً بالرصاص الحي، و18 بالمعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر مركبات إسعاف تابعة للخدمات الطبية شرق مدينة غزة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في حي وادي الحمص بقرية صور باهر شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت عقب أداء المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي وادي الحمص، أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت يوم الاثنين الماضي 12 مبنى لعائلات فلسطينية. وكان عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة، في وادي الحمص، تضامناً مع السكان الذين هدمت بيوتهم.

وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا، «أن الصلاة فوق الأرض المهددة من قبل الاحتلال وقبالة المنازل المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها».

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وقال: «نحن اليوم أحوج ما نكون إليه، هو عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين أبناء الشعب الواحد».

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف: «التجمع وأداء الصلاة رسالة احتجاج على جريمة الاحتلال في هدم عشرات المنازل في وادي الحمص». وأضاف عساف، «جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة، ولن تبقى الأمور كما كانت في السابق، ومن هذا المكان نؤكد أن نضالنا وكفاحنا السلمي سيستمر، ولن نسمح بالمساس بالقدس ولا مبانيها ولا سكانها».

وأصيب ثلاثة فلسطينيين، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم، قرب مدينة قلقيلية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط و«الإسفنجي» صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، جرى علاجهم ميدانياً. (وكالات)