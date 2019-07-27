شكرا لقرائتكم خبر عن غموض متون التوابيت القديمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدو عبارة «متون التوابيت» لأول وهلة بالغة الغموض، بعموميتها وافتقارها لتحديد في عنصريها، فقد عرفت مصر القديمة أنواعاً عديدة من التوابيت، تباينت مواد صنعها وأشكالها وأغراضها، ويندر بينها ما يخلو من كتابة تباينت أيضاً مواضعها ومساحاتها ومراميها، لكن الواقع أن هذه العبارة تستخدم الآن كمصطلح للدلالة على نوع بعينه من التوابيت، وفئة بعينها من النصوص، حيث يقصد بها أساساً «التعاويذ» المكتوبة بالحبر الأسود والأحمر، وبالخط الهيروغليفي المختصر أو الهيراطيقي، والمصحوبة أحياناً ببعض الرسوم.

تسمى هذه المتون في الكتابات الحديثة «تعاويذ»، نظراً لأن أهم أهدافها كان حماية صاحب التابوت، وتيسير مسالكه في العالم الآخر، سواء بالاستناد إلى ما في محتواها من معرفة أو إلى ما لقراءتها من مفعول سحري، لكن المصري اكتفى بتسميتها «أقوال» كما فعل من قبل مع «متون الأهرام»، وكما سيفعل بعد ذلك مع «فصول» ما يعرف ب«كتاب الموتى».

توضح مقدمة مختارات «متون التوابيت المصرية القديمة»، التي ترجمها إلى العربية أشرف فتحي، أن الفارق الرئيسي بين «متون الأهرام» و«متون التوابيت»، هو أن هذا المصير الأخروي في الأولى كان يقتصر على الملوك، بينما أتاحته الثانية للأفراد أيضاً.

لم تحظَ «متون التوابيت» بالشهرة أو الاهتمام اللذين حظي بهما «كتاب الموتى» و«متون الأهرام»، فلم تنشر وتترجم إلا في وقت متأخر نسبياً عنهما، مع كونها تمثل الحلقة المفقودة بينهما، ومن حيث الشكل فإن المتون تجيء في أغلبها في صورة حديث موجه من صاحب التابوت لإله أو أكثر أو العكس، ومنها ما يجيء في شكل حوار، وقد تم في بعض التوابيت إحلال اسم صاحب التابوت مصحوباً في بعض الأحيان بلقبه الوظيفي، محل ضمائر المتكلم والمخاطب التي تشير إليه في الأصل، وذلك لإكساب المتون الطابع الشخصي.