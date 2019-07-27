الحزن يخيم على تونس.. واستعدادات لانتخابات مبكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد تونس التي فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي، الخميس، وتجنبت شغوراً في السلطة، لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، خلال أقل من شهرين، ما يشكل تحدياً وسط مناخ سياسي مشحون، وأعلنت الحكومة التونسية إثر وفاة قائد السبسي عن عمر 92 عاماً، الحداد لأسبوع، وصدرت الصحف، أمس الجمعة، باللونين الأبيض والأسود وألغيت كل التظاهرات الفنية.

وبدت البلاد التي تعتبر مهد الربيع العربي في حالة حزن عام، وهي تبكي أول رئيس لها انتخب في اقتراع عام وديمقراطي ومباشر عام 2014. وعنونت صحيفة «لوتان» الناطقة باللغة الفرنسية «الوداع سيدي الرئيس»، وكتبت «حزننا كبير وألمنا شديد». كما صدرت صحيفة «المغرب» صفحتها الأولى بالأبيض والأسود، ووضعت عنوان «وترجل الباجي قائد السبسي، نهاية رجل استثنائي».

ونقل جثمان قائد السبسي من المستشفى العسكري بالعاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية على متن سيارة عسكرية موشحة بعلم البلاد، تحت حراسة عسكرية وأمنية. وتزامناً مع خروج الجثمان، تجمع بضعة مئات من التونسيين مرددين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى البعض من قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.

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ويتولى الجيش تنظيم جنازة الرئيس اليوم السبت، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية. وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ «احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين».

ومن المنتظر أن يشارك كل من الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفلسطيني محمود عباس في التشييع.

وسيدفن الرئيس في مقبرة «الجلاز» بالعاصمة. وانهالت برقيات التعازي، إحداها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدة بدور الرئيس المحوري والمهم في «السير نحو الديمقراطية». وأعلنت الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والأردن الحداد لثلاثة أيام. (أ.ف.ب)