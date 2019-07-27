محمد بن راشد: الضعفاء من يملكون القوة ويرضون بالهزيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الأمم الضعيفة والجاهلة من تملك أسباب القوة والعلماء وترضى بالهزيمة. وقال سموه على «تويتر» عبر وسم «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة أن الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة... وأن الأمم الجاهلة هي من تملك العلماء وترضى أن يكونوا في المؤخرة... وأن الأمم المتخلفة هي من تملك أسباب التقدم وترضى أن تمشي كالسلحفاة في عالم يتحرك بسرعة الضوء».

وكان سموه قد أطلق وسم «علمتني الحياة» منتصف عام 2018، على حسابه الرسمي، حيث أعلن أنه يكتب، كل صيف، «بين حين وآخر»، عن بعض الدروس المستفادة، وما تعلمه سموه خلال مسيرة القيادة والإدارة.. لينقل من خلالها بعض التجارب للأجيال القادمة.