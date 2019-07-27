شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ مرافقة جميع سفنها عبر مضيق هرمز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت بريطانيا بإرسال سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير للسياسة بعدما قالت الحكومة سابقاً إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك، فيما أعلنت الدنمارك دعمها مهمة بحرية أوروبية اقترحتها بريطانيا لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

ونفذت الفرقاطة البريطانية «مونتروز» الموجودة حالياً في المنطقة، أول مهمة بموجب السياسة الجديدة، أول أمس الخميس.

وقال متحدث باسم الحكومة «تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى، أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف». وتابع قائلاً في بيان «حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها».

وتسعى بريطانيا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة الذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل «قرصنة الدولة». ولا يرجع هذا التغير في السياسة إلى تحول تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون. وذكر مسؤول طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة كانت تعمل على الخطة منذ بضعة أيام.

ورحبت غرفة الشحن البحري البريطانية بتغيير السياسة. وكانت الغرفة دعت في وقت سابق إلى تعزيز الحماية للسفن التجارية في المنطقة. وقال بوب سانجوينيتي الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن البحري في بيان «هذه الخطوة ستوفر قدراً من الأمان والاطمئنان، وهو أمر مطلوب بشدة لقطاع الشحن البحري في هذه الفترة التي يكتنفها الغموض». وأضاف «رغم ذلك، سنواصل السعي من أجل خفض حدة التوتر في المنطقة».

ويمر ما يتراوح بين 15 و30 سفينة كبيرة ترفع علم بريطانيا يومياً في الخليج، ويعبر ما يصل إلى ثلاثة منها مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان. ويمر نحو خمس صادرات النفط العالمية عبر المضيق، كما تستعين شركات الشحن بشكل متزايد بحراس أمن غير مسلحين كضمان إضافي.

وفي العاشر من يوليو أحبطت الفرقاطة مونتروز فيما يبدو محاولة من جانب سفن إيرانية لاعتراض سبيل ناقلة نفط بريطانية عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز. وفي 19 يوليو حذرت الفرقاطة مونتروز زورق دورية إيرانياً من التعرض للناقلة ستينا إمبرو لكن الزورق الإيراني الذي يبدو أن التحذير لم يردعه مضى إلى إصدار التعليمات لناقلة النفط بتغيير مسارها ثم احتجزها في وقت لاحق.

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وقال جراي، وهو مؤسس مشارك لشركة إم.إن.جي ماريتايم البريطانية «لا بد أن يكون لدى السفن تفويض بإطلاق طلقات تحذيرية، وأن تطلق أيضاً، إذا دعت الضرورة، طلقات على الزوارق وطائرات الهليكوبتر. خلاف ذلك سيكتشف الإيرانيون خدعتنا ويعتلون (سفننا) حتى إذا كانت ترافقها سفن حراسة».

وقال جيري نورثوود، من شركة الأمن البحري إم. أيه. إس. تي، وهو كابتن سابق بالبحرية الملكية قاد سفناً حربية في المنطقة، إن إيران لديها قدرات في مجال العمليات في الخليج. وقال «سيحاولون انتهاز الفرصة لإحراج المملكة المتحدة من خلال الإخفاق في قدرتها على حماية سفنها التجارية».

وعقدت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اجتماعاً في فلوريدا، الخميس، لبحث سبل حماية الملاحة في الخليج من إيران. وتدعو واشنطن، التي تملك إلى الآن أقوى وحدة بحرية غربية في الخليج، حلفاءها للانضمام إليها في عملية لحماية الملاحة هناك. لكن الدول الأوروبية، التي تختلف مع واشنطن في قرارها فرض عقوبات على إيران، مترددة في الانضمام لمهمة بقيادة أمريكية خشية زيادة التوتر في المنطقة.

وقالت الدنمارك، امس، إنها رحبت باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.

وتسعى بريطانيا إلى حشد الدعم للمهمة في المضيق الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي. وقال ثلاثة دبلوماسيين كبار، الثلاثاء، إن المبادرة حازت على دعم مبدئي من الدنمارك، وفرنسا، وإيطاليا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيب كوفود، في بيان «الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في مثل هذه المبادرة». وتابع «ستكون هناك بصمة أوروبية قوية في المبادرة». وقالت وزيرة الدفاع الدنماركية، ترينه برامسن «الأسطول الملكي الدنماركي قوي، وقادر، وسيتمكن من المساهمة بدأب وفاعلية». وسيظل القرار النهائي رهناً لبحث الأمر في البرلمان.

ويتعارض هذا الدعم مع رد فاتر للحلفاء الأوروبيين على دعوة أمريكية مماثلة أُطلقت للمرة الأولى في حلف شمال الأطلسي أواخر يونيو وقاومتها فرنسا وألمانيا. وتخشى هذه الدول من أن ينجرف التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى مواجهة محتملة مع إيران.(وكالات)