طبيعة رومانيا الجديدة في إكسبو 2020 دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

كشفت رومانيا عن تصميم جناحها المشارك في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، والذي سيكون تحت عنوان «الطبيعة الجديدة» وستعرض من خلاله رومانيا مجموعة من المساهمات تغطي عدة قطاعات، وهي التكنولوجيا، الشركات الصغيرة والمتوسطة، البيئة، الطاقات المتجددة، التكنولوجيا الحيوية.

كما ستنظم رومانيا على مدار 6 أشهر فعاليات فنية ودبلوماسية ومعارض دائمة ومؤقتة، إضافة إلى أنشطة ثقافية وضيافة.

وقال المفوض العام للجناح الروماني في إكسبو 2020 دبي ميهايل دورو ديديو: يمثل الجناح الروماني التميز والتنافسية والابتكار والثقافة والسياحة وفن الطهو، كما أن المشاركة في هذا المعرض تهدف إلى جانب الإجراءات الدبلوماسية العامة، أيضًا إلى تعزيز الاقتصاد، مما يتيح خلق صورة إيجابية للشركات والمنتجات الرومانية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية في رومانيا.