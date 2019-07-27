عمران ولطيفة.. أذكياء العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لاعب منتخب الإمارات الوطني أستاذ الاتحاد الدولي عمران الحوسني بطولة العرب الفردية للشطرنج لفئة تحت 20 سنة والمقامة في العاصمة الأردنية عمان، وذلك قبل نهاية البطولة بجولة كاملة برصيد 7 نقاط متفوقاً على 14 لاعباً من 9 دول عربية، كما أحرزت لاعبة منتخب الإمارات الوطني المتألقة لطيفة الدرمكي المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة العربية الفردية للإناث لفئة تحت 14 سنة، وذلك قبل نهاية البطولة أيضاً بجولة كاملة محققة الفوز بعدد 6 جولات والتعادل بجولتين ويتبقى لها جولة واحد.

وواصلت لاعبة منتخب الإمارات الوطني المميزة وافية درويش التألق وصدارة بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة برصيد 6.5 وفي المركز الثاني لاعبة منتخبا الوطني عائشة سيف آل علي برصيد 6 نقاط، وفي فئة تحت 12 سنة للذكور كانت الصدارة إماراتية باشتراك لاعبي منتخبنا الوطني الموهوبين يحيى شعيب وحمد ناصر الشامسي بالقمة وذلك في الجولة قبل الختامية برصيد 6.5 نقطة

ويستمر أستاذ الاتحاد الدولي المميز لاعب منتخبا الوطني عمار السدراني في صدارة بطولة العرب لفئة تحت 16 سنة بعد الجولة الثامنة برصيد 6.5 نقطة ويحتل اللاعب حمد عصام المركز الثالث للفئة بعد نهاية الجولة الثامنة برصيد 5.5 نقطة

Advertisements

وفي بطولة الإناث لفئة تحت 18 سنة ضمنت لاعبتا منتخبنا الوطني مريم عيسى وعاشئة سرحان الفوز بالميدالية الفضية والبرونزية حيث سوف تحدد الجولة الأخيرة ميدالية كل لاعبة منهما.

ويحتل لاعب منتخبنا الوطني سلطان الزعابي المركز الثالث لفئة تحت 18 سنة برصيد 5.5 نقطة.

ويستمر الموهوب لاعب منتخبنا الوطني لفئة تحت 8 سنوات راشد حسين الحمادي في صدارة بطولة العرب برصيد 7 نقاط، هذا ويقدم معظم لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية في بطولة العرب الفردية للشطرنج مستويات عالية وتنافساً في كافة فئات البطولة وسوف تحدد الجولة الأخيرة من البطولة النتائج النهائية وحصيلة منتخباتنا الوطنية من الميداليات الملونة.