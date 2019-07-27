دبا الحصن.. تحفة الساحل الشرقي .. تحدياتها تتركز في الإسكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: جيهان شعيب

دبا الحصن، أو المدينة الفاضلة كما وصفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال زيارة سموه لها عام 2006، ولقائه مع أهلها، مدينة جميلة ضاربة الجذور في عمق التاريخ، تطل على ضفاف الشاطئ الغربي لخليج عمان، وتتميز بموقعها الجغرافي الذي يمثل الامتداد الشرقي الطبيعي لإمارة الشارقة، وتجاورها دبا الفجيرة ودبا البيعة، وكانت قديماً موطناً رئيسياً للهجرات التي وفدت على الخليج العربي من اليمن، وساهم موقعها الجغرافي المهم في دعم مكانتها التجارية على المحيط الهندي.

دبا الحصن التي تشهد تطوراً وتحضراً لم تفقد معه رونق الحياة التقليدية القديمة، تعد تحفة الساحل الشرقي؛ لتفردها بمبانٍ حديثة مستوحاة من العمارة الإسلامية، فيما يرتبط اسمها بسوق من أسواق العرب بالجاهلية مثل سوق عكاظ، وعدن، وصنعاء، وعمان وحضرموت، وكان ذلك السوق يسمى بسوق دبا، ويجمع بين تجار جزيرة العرب والهند والسند وبلاد فارس والصين. وبسبب الحركة التجارية التي كانت تشهدها دبا في الماضي، ولأن تربتها خصبة للمحاصيل الزراعية، توافدت عليها أنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية، وتمت زراعتها فيما بعد، وانتشرت في المنطقة بعد ذلك.

وكان أغلب رجال مدينة دبا الحصن يعملون في البحر لصيد الأسماك، والغوص على اللؤلؤ، وبناء السفن الخشبية، وأيضاً كانوا رحّالة، حيث وصل بعضهم إلى شرق إفريقيا، والهند، وبلاد فارس، وكان عدد منهم يعملون في الزراعة، ويشتهرون بجودة محاصيلهم، خاصة الرطب، والمانجو، والخضراوات، فيما كان للمرأة في مجتمع دبا الحصن دورٌ بارزٌ في تربية الأبناء، وتحمل أعباء توفير الماء والغذاء للأسرة.

هذه المدينة الرائعة، لا تواجه سكانها إلا مشكلة الإسكان، بسبب قلة الأراضي وارتفاع الإيجارات، وبعض المشكلات التي تتعلق بإغلاق بعض الطرق بسبب الأعمال التطويرية المتواصلة، وتواجد ورش الصيادين القديمة بالقرب من مساكن المواطنين.

رسوم التراخيص

واليوم لا تزال دبا الحصن تتلألأ بموقعها الساحر، وتبهج الأعين بتاريخها الذي يعانق الحداثة في أبنيتها المضيئة، وتبقى لأهلها بعض مطالبات، وأمنيات، وربما أحلام، ينشدون لها استجابة، وتلبية، وعلى ألسنتهم يرد الآتي:

سعيد عبدالله: أبدى بعض أصحاب المحالّ التجارية في السوق المسقوف سابقاً، معاناتهم من جراء إغلاق الطريق لتطوير المنطقة، فيما يأملون خيراً في إمكانية إعفائهم مؤقتاً من رسوم التراخيص الاقتصادية، أو منحهم مكافأة مالية تعينهم على صرف رواتب العمال، لتأثر دخل المحالّ؛ جراء إغلاق السوق المسقوف، والتأخير في تطويره رغم مرور فترة طويلة نسبياً.

عبد الله محمد: مدينة دبا الحصن جميلة؛ لاهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بها، ولحرص سموه على توفير سبل الراحة فيها، ولمكارم سموه العديدة التي ساهمت في توفير أسس الحياة السعيدة والآمنة للجميع، في حين أضحت المدينة مميزة عمرانياً، ونشطة ثقافياً للفعاليات المتنوعة، فيما نتمنى تفعيل المطاعم الموجودة على القناة المائية، والإسراع في تشغيلها؛ لجمال منطقة القناة، والإقبال الكبير عليها، واستكمال تسوية الطرق في الحي الغربي للمدينة.

بنايات سكنية

عبد الله أحمد: إن وجدت تحديات في مدينة دبا الحصن فهي تتركز في الإسكان؛ حيث يعاني الشباب من مبالغ الإيجارات الباهظة لكثرة الطلب، وقلة المعروض، نتيجة لمساحة المدينة المحدودة، ونأمل أن تباشر دائرة الإسكان الحكومي في الشارقة ببناء البنايات السكنية في مدينتنا دبا الحصن؛ لتوفير السكن للراغبين في الإقامة في المدينة، التي ساهمت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ببناء 4 منها، في حين أن الحاصلين على موافقات إسكان الشارقة ينتظرون بدء البناء لهم، فضلاً عن أن أهالي منطقة الرق التي تشهد حركة عمرانية ضخمة تتمثل في المجمعات السكنية الراقية، يتمنون توفير بعض الخدمات فيها، كمركز للأطفال والناشئة، ونادي سيدات، ومجلس ضاحية، ومركز صحي ومخفر شرطة، ومكتب مصغر للبلدية.

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دعم الصيادين

سعيد النقبي وأحمد محمد: نعاني من سكن العمال القديم، وتواجد الورش الصناعية والمهنية بين منازل المواطنين، ونتمنى انتقال العمال والورش للمنطقة الصناعية الجديدة بالمدينة، فيما ولارتفاع رسوم الرخص الاقتصادية، وتعدد الموافقات والشروط، نأمل النظر في عدد السكان، والقوة الشرائية في دبا الحصن، مقارنة مع الشارقة، وذلك عند فرض الرسوم الاقتصادية، ورسوم البلدية، لتشجيع المواطنين على العمل الاقتصادي.

سلطان عبدالله وعلي النقبي: نرجو النظر في دعم صيادي المدينة، وتزويدهم بالمعدات والأدوات؛ لتشجيعهم على الاستمرارية في عملهم، فيما يعاني شباب المنطقة من عدم توفر مكان لممارسة كرة القدم في الفترة المسائية، علاوة على الازدحام الشديد على صالة نادي مدينة دبا الحصن، ونتمنى إنشاء ملاعب أحياء، أو ملعب واحد إن أمكن.

موزة أحمد: أعاني من قدم منزلي الكائن في منطقة الحي الشمالي، وأتمنى منحي مسكناً جديداً؛ ليضم أسرتي التي ليس لها مأوى غيري، أو إعادة صيانة وتأهيل منزلي الحالي؛ لأني لا أمتلك ما يساعدني على ذلك، فيما اشتكى إبراهيم عبد الله من تأخر اعتماد طلب صيانة منزله، مطالباً بالإسراع بموافقات الصيانة لجميع أهالي دبا الحصن؛ لعدم توفر بديل آخر لهم.

تنفذ مرحلياً

وبالرجوع إلى أحمد جمعوه، رئيس مجلس بلدي دبا الحصن، حول مطالب أهالي المدينة قال: الخدمات في منطقة الرق سيتم توفيرها، وأيضاً جميع مطالب أهالي مدينة دبا الحصن مأخوذة في الاعتبار، وسنرفعها إلى الجهات المختصة في الحكومة لتلبيتها، فيما وبشكل عام ستنفذ على مراحل حسب الجداول الزمنية، والمخصصات المالية، ونهيب بأهالي المدينة إلى التريث والصبر، إلى حين تحقيق جميع مطالبهم، بتوجيهات حكومة الشارقة الرشيدة.

طفرة مشهودة

يشهد التعليم طفرة نوعية في دبا الحصن، من خلال المدارس التي تضمها بين جنباتها، فهناك روضة النفائس، ومدرسة الحصن للتعليم الأساسي (ذكور)، والعقد الفريد للتعليم الأساسي (إناث)، والمهاجرين للتعليم الأساسي (ذكور)، والحور للتعليم الأساسي (إناث)، وسلمى بنت قيس للتعليم الثانوي (إناث)، ومدرسة الخالدية للتعليم الثانوي (ذكور)، فضلاً عن أن هناك أكبر جامع بدبا الحصن، وهو مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي، وبلغت تكلفته 20 مليون درهم، ويتسع ل 3000 مصلٍّ، ويعتبر الجامع الذي يتكون من مئذنتين يصل ارتفاع كل واحدة منهما إلى 54 متراً، يعتبر أحد معالم دبا الحصن الرئيسية، ويستوحي الجامع شكله المعماري من الطراز الإسلامي، وهو موشح بالنقوش والزخارف الفريدة؛ ليكمل عقد المباني المشيدة على طول شارع العقد الفريد، الذي يضم أكثر من 16 مبنىً حكومياً تناثرت كاللؤلؤ المنضود على طرفي هذا الشارع الرئيسي، الذي يبدأ بمبني المركز الثقافي، وينتهي بالجامع المحاذي لميناء دبا الحصن الجديد، إلى جانب وجود 22 مسجداً في دبا الحصن، جميعها حظيت باهتمام ودعم غير عاديين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.