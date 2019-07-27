مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في الجمعة الـ 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار

رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن: "الشاب احمد محمد عبد الله القرا (23 عاما) استشهد متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة الـ 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 58 فلسطينيا، بينهم 38 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

ويتظاهر الآف الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية، بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس/ آذار 2018، وبشكل أسبوعي، التي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.