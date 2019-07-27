شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعتقل متهم بالإرهاب شمال سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية اعتقلت متهمًا بالإرهاب شمالى قضاء سامراء.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن "قوة من اللواء 13 ألقت القبض على أحد المطلوبين للإرهاب، ورد اسمه ضمن قاعدة البيانات فى سيطرة الحويش شمال سامراء".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل إلى مركز أمنى للتحقيق معه".